Nach dem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Wolfratshausen laufen die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei auf Hochtouren.

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Nach dem Raubüberfall in Wolfratshausen führten die laufenden Untersuchungen bisher nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Update, 17. Juni, 8.44 Uhr: Nach dem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Wolfratshausen ist bei der Kriminalpolizei eine spezielle Ermittlungsgruppe eingerichtet worden.

Die unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat eingeleiteten groß angelegten Fahndungsmaßnahmen hatten nicht zur Ermittlung oder Festnahme eines Tatverdächtigen geführt, und das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II wegen des Verdachts einer Raubstraftat.

Im Zuge der Untersuchungen prüfen die Ermittler auch Zusammenhänge mit weiteren vergangenen Taten – sowohl im regionalen als auch im überregionalen Umfeld. Zur Aufklärung des Verbrechens wurde nun die Ermittlungsgruppe "Froschteich" eingerichtet.

Diese setzt sich derzeit aus dem Personal verschiedener Kommissariate der Kriminalpolizeidienststellen Weilheim, Garmisch-Partenkirchen und Rosenheim zusammen. Darüber hinaus sind Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts in die Ermittlungen eingebunden.

Die Identifizierung der Täter, die Aufklärung möglicher Hintergründe sowie die Motivlage sind weiterhin Gegenstand der andauernden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Juweliergeschäft in Wolfratshausen überfallen – Polizei fahndet nach den Tätern

Erstmeldung, 12. Juni: Nach einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft im oberbayerischen Wolfratshausen sucht die Polizei nach zwei Verdächtigen. Die beiden Männer sollen einen Mitarbeiter in dem Geschäft mit einer Schusswaffe bedroht haben, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen seien die beiden Täter aber ohne Beute zu Fuß geflohen.

Zahlreiche Beamten suchten auch mithilfe eines Hubschraubers nach den beiden Verdächtigen – zunächst erfolglos. Die Polizei bat mit einer Beschreibung der zwei Männer um Hinweise von Zeugen.

Die Polizei suchte auch mit einem Hubschrauber nach den beiden Männern. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Beschreibung Täter 1: männlich, ca. 180 cm groß, ca. 25 Jahre alt, schwarze Haare, ausgeprägter Dreitagebart, dunkle/schwarze Jacke, hellblaue weite Jeans, weiße Turnschuhe, führte ein schwarzes Mobiltelefon mit sich.

Beschreibung Täter 2: männlich, ca. 170 cm groß, ca. 25–30 Jahre alt, schwarze Haare, schwarze Jacke mit silbernem Reißverschluss, dunkles Shirt, olivgrüne Hose, schwarze Schuhe, auffällige silberne Uhr.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Freitag, 12. Juni 2026, im Zeitraum von ca. 10 Uhr bis 11.30 Uhr im Umfeld Untermarkt in Wolfratshausen verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer hat im Vorfeld der Tat in dem genannten Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen?

Wer hat in der Nacht von Donnerstag, 11. Juni 2026, auf Freitag, 12. Juni 2026, zwei türkischsprachige Männer aufgenommen oder beherbergt?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.