Der 40-Jährige ist kurz nach Mitternacht zu Fuß auf dem Heimweg von einer Kneipe in Lohhof bei München. Als er am Friedhof in der Nelkenstraße vorbeikommt, wird er von zwei Unbekannten überfallen und ausgeraubt.

Der 40-Jährige aus Lohhof im Landkreis München war nach einem Kneipenbesuch auf dem Heimweg. Dabei kam er am 1. Mai kurz nach Mitternacht am Friedhof in der Nelkenstraße vorbei. Gegen 0.15 Uhr tauchten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, zwei maskierte Männer auf Höhe der Bushaltestelle auf. Einer der Täter war mit einem Messer bewaffnet, mit dem er den Berufskraftfahrer bedrohte.

Die Männer trugen Schlauchschals vor dem Gesicht

Die beiden Räuber verlangten Geld von dem 40-Jährigen. Der Mann gab den beiden Tätern rund 700 Euro. Anschließend liefen die beiden Räuber durch die Nelkenstraße in unbekannte Richtung weg. Der 40-Jährige verständigte die Polizei, eine Fahndung verlief bisher erfolglos. Der Kraftfahrer blieb bei dem Überfall unverletzt. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass die Täter den Mann bereits in der Kneipe beobachtet und ihm dann gefolgt waren. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 21.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: 20-30 Jahre, ca. 1,80 Meter groß, schlanke Statur, arabisches Erscheinungsbild, bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Hose, weiße Schuhe, Schlauchschal (während der Tat über das Gesicht gezogen)

Täter 2: 20-30 Jahre, ca. 1,80 Meter groß, schlanke Statur, arabisches Erscheinungsbild, bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Hose, Schlauchschal (während der Tat über das Gesicht gezogen), dunkles Basecap

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Nelkenstraße, der Bushaltestelle "Lohhof" sowie der Mittelschule Unterschleißheim etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise gehen bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 21, Telefon 089/ 2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.