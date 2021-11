Nach Corona-Impfung eingeschlafen: Frau (77) kracht gegen Baum

Die Seniorin musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen werden.

Utting - Die 77-Jährige war am Dienstag mit ihrem Toyota Yaris von Riederau in Richtung Utting am Ammersee unterwegs, als sie plötzlich nach links abkam und gegen einen Baum prallte. Die Feuerwehr musste sie aus ihrem Kleinwagen befreien.

Ein Hubschrauber flog sie vorsorglich in eine Münchner Klinik. Die 77-Jährige war allerdings die ganze Zeit ansprechbar. Sie gab der Polizei gegenüber an, nach ihrer Corona-Impfung am Steuer eingeschlafen zu sein.

Die Staatsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, der Verkehr wurde durch die FFW über Holzhausen umgeleitet. Der Schaden an dem Toyota wird mit etwa 5.000 Euro angegeben.