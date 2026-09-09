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Nach Angriff in Regionalbahn: Bundespolizei sucht unbekannten Geschädigten

Ermittlungen wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung: Die Bundespolizei hat den Tatverdächtigen identifiziert und ist jetzt auf der Suche nach dem bis dato unbekannten Mann, der von dem Mann geschlagen worden war.
Guido Verstegen
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Die Bundespolizei ermittelt wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung gegen einen 36-jährigen Mann. (Symbolbild)
Die Bundespolizei ermittelt wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung gegen einen 36-jährigen Mann. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Tat ereignete sich am 5. Juni: Nach einer sexuellen Belästigung in einer Regionalbahn ermittelt die Bundespolizei jetzt gegen einen 36-jährigen Somalier. Die Bundespolizei sucht jetzt nach dem bisher unbekannten Geschädigten.

Sexuelle Belästigung in Regionalbahn in Richtung Starnberg

Der Tatverdächtige aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen war mit der Regionalbahn 6 von Uffing am Staffelsee in Richtung Starnberg unterwegs gewesen, berichtet die Bundespolizei.

Zwischen 18.38 Uhr und 19.21 Uhr soll er während der Fahrt zunächst eine 21-jährige Chinesin sexuell belästigt haben, indem er ihr unvermittelt an die Brust griff. Die Frau zeigte den Vorfall noch am selben Tag bei der Polizei an.

Er wollte helfen: Mann wird von 36-Jährigem geschlagen 

Bei der anschließenden Auswertung der Videoaufzeichnungen aus dem Zug stellten die Ermittler fest, dass der zunächst unbekannte Tatverdächtige im weiteren Verlauf der Fahrt auch andere Reisende verbal belästigte.

Gegen 18.50 Uhr, auf Höhe des Bahnhofs Weilheim, sprach ihn den Angaben zufolge ein bislang unbekannter Mann an und forderte ihn auf, sich zu entfernen: "Daraufhin schlug der Tatverdächtige den Mann."

Ermittlungen wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung 

Als Begleitpersonen des Geschädigten aufgestanden seien und den 36-Jährigen ebenfalls aufgefordert hätten, zu gehen, kam der Mann der Aufforderung nach. Der unbekannte Geschädigte verließ den Zug später in Starnberg.

Bei den weiteren Ermittlungen identifizierte die Bundespolizei den Tatverdächtigen anhand von Lichtbildern. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung sowie der Körperverletzung ermittelt.

Bundespolizei gibt Personenbeschreibung heraus

Die Bundespolizei sucht jetzt den bislang unbekannten Geschädigten der Körperverletzung und gab die folgende Personenbeschreibung heraus: männlich, etwa 25 bis 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, kurze schwarze Haare und schwarzer Bart. Zur Tatzeit trug er eine hellblaue Jeans, eine schwarz-grau karierte Kapuzenjacke sowie dunkle Sneaker. Zudem führte er einen pinken bzw. roten Rucksack mit sich.

Der Geschädigte sowie Personen, die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion München  (Telefon 089/515550-0 )zu melden.

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