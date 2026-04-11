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Mutmaßlicher Ladendieb mit mehr als 4 Promille

Ein Mann wird erwischt, als er Lebensmittel einpackt, aber nicht bezahlt. Die Polizei stellt einen erheblichen Atemalkoholwert fest.
AZ/dpa |
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Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Diebstahls. (Symbolbild)
Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Diebstahls. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Mit mehr als 4 Promille Alkohol soll ein Mann versucht haben, in einem Supermarkt zu stehlen. Laut Polizei soll der 41-Jährige in dem Laden in Karlsfeld (Landkreis Dachau) Lebensmittel in seine Jacke gesteckt und nicht bezahlt haben. Ein Mitarbeiter stoppte den Mann und hielt ihn bis zum Eintreffen der Beamten fest. 

Laut Polizei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 4,2 Promille. Ein Sprecher sagte, dass solche hohen Werte ab und zu vorkämen, wenn Menschen viel und regelmäßig trinken. Auf den ersten Blick wirkten die Menschen aufgrund ihrer Alkoholtoleranz sogar noch relativ fit. Der 41-Jährige sei mit zur Polizeiinspektion genommen worden.

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