Die Streife ist auf dem Weg zu einem Tatort, als sie auf den Lkw auffährt. Die Beamten müssen ins Krankenhaus, der Sachschaden ist immens.

Der Dienstwagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, die beiden Polizisten wurden leicht verletzt. (Symbolbild)

In der Nähe von Sauerlach (Landkreis München) ist ein Polizeiwagen von hinten auf einen Lastwagen aufgefahren. Die beiden bei dem Unfall verletzten Beamten mussten ins Krankenhaus.

Mit Martinshorn und/oder Blaulicht? Polizeistreife fährt auf Lkw auf

Die Streife war am Dienstag gegen 18 Uhr "unter Verwendung von Sonderrechten" auf dem Weg zu einem Tatort in Sachen Einbruch unterwegs, teilte die Polizei tags darauf mit. Wie die Beamten Blaulicht und Martinshorn dabei einsetzten, blieb unklar.

Nach Stand der Dinge befuhr der Polizei-BMW besetzt mit zwei Beamten die Staatsstraße 2573 von Sauerlach kommend in Richtung Lanzenhaar, vor dem Wagen steuerte ein 61-jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach seinen MAN-Lastwagen in die gleiche Richtung.

Die beiden Polizeibeamten kommen leicht verletzt ins Krankenhaus

"Der 61-Jährige bremste verkehrsbedingt ab, um im Anschluss nach links abbiegen zu können", so die Polizei. Noch im Bremsvorgang sei es zum Zusammenstoß zwischen dem Polizeifahrzeug und dem Lkw gekommen: Der BMW fuhr hinten auf den Lkw auf, die beiden Polizeibeamten wurden dabei leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Staatsstraße für eine knappe Stunde gesperrt, Polizei-BMW nicht mehr fahrbereit

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro, schätzt die Polizei. Der Dienstwagen war nicht mehr fahrbereit. Die Staatsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für eine knappe Stunde gesperrt, sodass es "zu geringen Verkehrsbehinderungen" kam. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.