Die Hypovereinsbank hat ihren Überweisungsbriefkasten geschlossen, was für den 84-jährigen Kunden Eberhard Krayss zu erheblichen Unannehmlichkeiten führt.

Seit 40 Jahren ist Eberhard Krayss Kunde bei der Hypovereinsbank. Wenn er Geld überweisen muss, radelt der 84-Jährige zu seiner Filiale am Schweizer Platz, und wirft den ausgefüllten Überweisungsschein in den dafür vorgesehenen Briefkasten. Doch damit ist jetzt Schluss: Die Bank hat den Kasten zugeklebt. Ein Zettel weist Kundinnen und Kunden an, Überweisungen per Post an eine andere Filiale zu schicken. Für Krayss ist das "unmöglich".

Ärger um Überweisungsbriefkasten

"Ich hab mich wirklich geärgert", sagt Krayss am Telefon. Er verstehe, dass heute vieles digital laufe. Im Internet fühle er sich aber unsicher. "Ich bin in meinem Alter nicht fit im Internet", sagt er. Betrugsmaschen machten ihm Angst, Online-Banking komme für ihn nicht infrage.

"Ich bin 84 und kann meine Sachen noch selbstständig erledigen", sagt Krayss. Warum er seine Überweisungen nun per Post verschicken soll, kann er nicht nachvollziehen.

Eberhard Krayss (84) ist verärgert, weil er bei seiner Bankfiliale keine Überweisungen mehr in den Briefkasten werfen kann. © Daniel Loeper

Alternativen zum Briefkasten

Die Hypovereinsbank erklärt auf Anfrage, die Filiale am Schweizer Platz sei eine reine Beratungsfiliale. Es gebe dort keinen Schalterbetrieb, aber Selbstbedienungsgeräte für Ein- und Auszahlungen.

Mit einem Aushang informiert die Filiale am Schweizer Platz, dass kein Belegeinwurf mehr möglich ist. © Daniel Loeper

Überweisungen könnten online oder per App erledigt werden. Kundinnen und Kunden, die Papierbelege nutzen, müssten dafür eine Filiale mit Schalterservice aufsuchen – etwa an der Wolfratshauser Straße 187 – oder ihre Überweisungen per Post verschicken.

Das Angebot unterscheide sich je nach Standort und Nachfrage, so die Bank.

Im Fall der Filiale von Eberhard Krayss scheint die Nachfrage nicht groß genug gewesen zu sein. Für viele ältere Kunden bedeutet diese Änderung jedoch einen spürbaren Aufwand.

So machen es andere Banken

Wie Banken mit Überweisungen auf Papier umgehen, unterscheidet sich von Institut zu Institut. Bei der Stadtsparkasse München etwa hängt die Verfügbarkeit von Überweisungsbriefkästen davon ab, ob eine Filiale mit Mitarbeitern besetzt ist. Davon gibt es im Stadtgebiet 41. Zieht eine Filiale um oder wird sie umgebaut, stellt die Stadtsparkasse nach eigenen Angaben übergangsweise Briefkästen auf.

In den vergangenen Jahren hat die Stadtsparkasse München mehrere mitarbeiterbesetzte Filialen in Selbstbedienungsfilialen umgewandelt. An diesen Standorten gibt es keine Überweisungsbriefkästen, da sie regelmäßig von Hand geleert werden müssten.