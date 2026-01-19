MU statt M: Warum München ein neues Kennzeichen bekommt

Die möglichen Kennzeichen werden in der Region München knapp. Neben M führt der Landkreis deshalb das neue Kennzeichen MU ein. Ab heute lassen sich die Kennzeichenkombinationen reservieren.

Sowohl der Stadt als auch dem Landkreis München gehen die möglichen Kombinationen für Kennzeichen aus. Die Stadt bietet seit Dezember 2023 neben M auch MUC an. Der Landkreis zieht ab dem 19. Januar nach mit MU. Das steht für "Münchner Umland" und soll laut Landratsamt "eine weitere, identitätsstiftende Option zur Fahrzeugzulassung" sein.

MU ist nicht verpflichtend

Verpflichtend ist das Kennzeichen für neue Zulassungen jedoch nicht, es handelt sich lediglich um ein Angebot. Zu MU können Interessierte, die bereits eine Zulassung mit M haben, zwar wechseln. Dafür ist jedoch eine Außerbetriebsetzung des bisherigen Fahrzeugs mit anschließender Wiederzulassung erforderlich. Das hört sich jedoch komplizierter an als es ist: Wie das Landratsamt der AZ mitteilt, erfolgen beide Schritte im Rahmen eines einzigen Termins. Autofahrer können ihre Fahrzeuge also trotz Wechsel ohne Unterbrechung benutzen.

Vor dem offiziellen Start können Kennzeichen-Kombinationen nicht reserviert werden. Ab dem 19. Januar ist das aber online möglich – für 12,80 Euro 60 Tage lang. Wer das Wunschkennzeichen erst vor Ort beantragt, zahlt 10,20 Euro. Kurze Kennzeichenkombinationen mit dreistelliger Erkennungsnummer, etwa ein Buchstabe und zwei Zahlen, werden ausschließlich direkt am Tag der Zulassung vor Ort vergeben.

Soziale Medien: MUH als neues Kennzeichen würde besser passen

Die Rückmeldungen zum neuen Kennzeichen fallen positiv aus, wie das Landratsamt München der AZ auf Nachfrage mitteilt. "Neben der Sicherstellung der Handlungsfähigkeit wird besonders geschätzt, dass mit MU für unsere Kunden völlig neue Kombinationen möglich werden", heißt es. Demnach wünschen sich viele Fahrzeughalter ein persönliches Kennzeichen etwa mit Initialen oder Geburtsdaten.

Weiter teilt das Amt mit, dass es seit der Bekanntgabe des neuen Kennzeichens im vergangenen Sommer ein spürbares Interesse der Bürger gebe. Es gab aber auch teils belustigte Reaktionen in den Sozialen Medien. Einige Nutzer scherzten etwa, dass das passendere Kennzeichen für die ländliche Umgebung MUH gewesen wäre. Andere fragten sich, warum ein neues Kennzeichen überhaupt nötig sei. Schließlich haben Berlin und Hamburg mehr Einwohner als München (inklusive Landkreis) und trotzdem jeweils nur ein Kennzeichen.

Viele Flottenbetreiber im Landkreis ansässig

Tatsächlich ist die Fahrzeugdichte in der Region München deutlich höher: In der Stadt kommen auf 1000 Einwohner 598 Kraftfahrzeuge, im Landkreis sind es sogar 835. Berlin hat hingegen gerade mal 395 pro 1000 Einwohner, Hamburg 500. Außerdem braucht es für E-Autos mehr Kombinationen, weil diese sich freiwillig mit einem extra E kennzeichnen können, etwa für kostenloses Parken. Wegen der drei Buchstaben in MUC lässt sich das aber nur mit M kombinieren – oder eben mit MU.

Das Landratsamt München weist zudem darauf hin, dass im Landkreis zahlreiche Großkunden und Flottenbetreiber ansässig sind, die regelmäßig größere Kontingente benötigen. Demnach müssen für die Online-Zulassung von Großkunden zudem ausreichend Kennzeichen vorgehalten werden.