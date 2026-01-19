AZ-Plus

MU statt M: Warum München ein neues Kennzeichen bekommt

Die möglichen Kennzeichen werden in der Region München knapp. Neben M führt der Landkreis deshalb das neue Kennzeichen MU ein. Ab heute lassen sich die Kennzeichenkombinationen reservieren.
Maximilian Neumair |
MU ist die neue Alternative zu M ab dem 19. Januar 2026 für all jene, die im Landkreis München wohnen.
MU ist die neue Alternative zu M ab dem 19. Januar 2026 für all jene, die im Landkreis München wohnen. © IMAGO (www.imago-images.de)

Sowohl der Stadt als auch dem Landkreis München gehen die möglichen Kombinationen für Kennzeichen aus. Die Stadt bietet seit Dezember 2023 neben M auch MUC an. Der Landkreis zieht ab dem 19. Januar nach mit MU. Das steht für "Münchner Umland" und soll laut Landratsamt "eine weitere, identitätsstiftende Option zur Fahrzeugzulassung" sein.

MU ist nicht verpflichtend
Verpflichtend ist das Kennzeichen für neue Zulassungen jedoch nicht, es handelt sich lediglich um ein Angebot. Zu MU können Interessierte, die bereits eine Zulassung mit M haben, zwar wechseln. Dafür ist jedoch eine Außerbetriebsetzung des bisherigen Fahrzeugs mit anschließender Wiederzulassung erforderlich. Das hört sich jedoch komplizierter an als es ist: Wie das Landratsamt der AZ mitteilt, erfolgen beide Schritte im Rahmen eines einzigen Termins. Autofahrer können ihre Fahrzeuge also trotz Wechsel ohne Unterbrechung benutzen.

Vor dem offiziellen Start können Kennzeichen-Kombinationen nicht reserviert werden. Ab dem 19. Januar ist das aber online möglich – für 12,80 Euro 60 Tage lang. Wer das Wunschkennzeichen erst vor Ort beantragt, zahlt 10,20 Euro. Kurze Kennzeichenkombinationen mit dreistelliger Erkennungsnummer, etwa ein Buchstabe und zwei Zahlen, werden ausschließlich direkt am Tag der Zulassung vor Ort vergeben.

Soziale Medien: MUH als neues Kennzeichen würde besser passen
Die Rückmeldungen zum neuen Kennzeichen fallen positiv aus, wie das Landratsamt München der AZ auf Nachfrage mitteilt. "Neben der Sicherstellung der Handlungsfähigkeit wird besonders geschätzt, dass mit MU für unsere Kunden völlig neue Kombinationen möglich werden", heißt es. Demnach wünschen sich viele Fahrzeughalter ein persönliches Kennzeichen etwa mit Initialen oder Geburtsdaten. 

Weiter teilt das Amt mit, dass es seit der Bekanntgabe des neuen Kennzeichens im vergangenen Sommer ein spürbares Interesse der Bürger gebe. Es gab aber auch teils belustigte Reaktionen in den Sozialen Medien. Einige Nutzer scherzten etwa, dass das passendere Kennzeichen für die ländliche Umgebung MUH gewesen wäre. Andere fragten sich, warum ein neues Kennzeichen überhaupt nötig sei. Schließlich haben Berlin und Hamburg mehr Einwohner als München (inklusive Landkreis) und trotzdem jeweils nur ein Kennzeichen.

Viele Flottenbetreiber im Landkreis ansässig
Tatsächlich ist die Fahrzeugdichte in der Region München deutlich höher: In der Stadt kommen auf 1000 Einwohner 598 Kraftfahrzeuge, im Landkreis sind es sogar 835. Berlin hat hingegen gerade mal 395 pro 1000 Einwohner, Hamburg 500. Außerdem braucht es für E-Autos mehr Kombinationen, weil diese sich freiwillig mit einem extra E kennzeichnen können, etwa für kostenloses Parken. Wegen der drei Buchstaben in MUC lässt sich das aber nur mit M kombinieren – oder eben mit MU.

Das Landratsamt München weist zudem darauf hin, dass im Landkreis zahlreiche Großkunden und Flottenbetreiber ansässig sind, die regelmäßig größere Kontingente benötigen. Demnach müssen für die Online-Zulassung von Großkunden zudem ausreichend Kennzeichen vorgehalten werden. 

  • Gelegenheitsleserin am 12.01.2026 17:51 Uhr / Bewertung:

    Viele Autos sind Firmenwagen und das Kennzeichen sagt nichts über den Wohnort oder die Herkunft der Fahrer*innen aus.
    Auch zeigt das Kennzeichen nicht immer den Ort an, an dem das Fahrzeug gemeldet ist, denn seit über zehn Jahren gibt es in Deutschland die Möglichkeit, das alte Kennzeichen zu behalten, auch wenn man in eine andere Stadt zieht.
    Deshalb kann ich die ganze Aufregung über Kennzeichen nicht verstehen.

  • Wickie712 am 11.01.2026 09:49 Uhr / Bewertung:

    Wenn gewisse Ideologien nicht wollen, dass auf KFZ Kennzeichen kein H, keine 8, kein J und ähnliche Buchstaben udn Zahlenkombinationen gewünscht sind, wird es halt knapp mit der Auswahl an Kennzeichen.

  • Flansi Hick am 11.01.2026 09:12 Uhr / Bewertung:

    Ich kann mich an ,MUC' einfach nicht gewöhnen. Jedesmal wenn vor mir so ein Kennzeichen auftaucht, assoziere ich das mit einem Auswärtigen. An München denke ich da gar nicht. Jetzt kommt der nächste Unfug in Form von 'MU' fürs Umland. Geschmackssache...meins ist das gar nicht. München ist ''M' und basta.

