Motorradunfall auf BMW-Teststrecke

In Aschheim verliert ein Biker die Kontrolle über seine Maschine und verletzt sich schwer.

Die BMW-Teststrecke am Speichersee nördlich von München.

Aschheim - Ein 45-Jähriger aus Dorfen ist am Samstagnachmittag mit seinem BMW-Motorrad schwer gestürzt. Er absolvierte auf dem sogenannten BMW-Messgelände in Aschheim offenbar ein Fahrsicherheitstraining.

Mit dem Hubschrauber in die Klinik

Der Mann verlor unerwartet die Kontrolle über sein BMW-Motorrad. Nach ersten Ermittlungen waren Bodenwellen die Ursache für den folgenschweren Sturz.

Der 45-Jährige musste per Hubschrauber schwerverletzt in eine Klinik geflogen werden. Erste Diagnose: gebrochenes Schulterblatt und mehrere gebrochene Rippen. Schaden am Motorrad: mehrere Tausend Euro.

Das Aschheimer Messgelände ist seit 1971 ein BMW-Testareal. Regelmäßig finden hier auch Fahrsicherheitskurse statt.