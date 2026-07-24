Monatelang Bus statt S-Bahn: S-Bahn-Linie endet jetzt früher

Kaum rollen die Züge der Mangfalltalbahn im Bahnhof Kreuzstraße wieder nach Plan, trifft Pendler wie Schüler die nächste Baustelle. Diesmal wird die S-Bahn über Monate hinweg durch Busse ersetzt.

Die S5 fährt bis Oktober nur bis Aying - und endet in den Nächten manchmal sogar schon am Ostbahnhof. (Archivbild)

Die leidgeplagten Pendler im Großraum München müssen sich auf eine weitere Dauerbaustelle bei der S-Bahn einstellen. Diesmal trifft es den Südosten: Die S5 von München zur Kreuzstraße fährt von diesem Freitagabend an über Monate hinweg nur bis nach Aying. Grund sind nach Angaben der Deutschen Bahn Brückenbauarbeiten in Großhelfendorf.

Die Einschränkungen dauern voraussichtlich bis zum 16. Oktober. In den Nächten wird der Ersatzverkehr mit Bussen aufgrund weiterer Bauarbeiten teils auf noch größere Streckenabschnitte ausgedehnt. So müssen Reisende dann etwa schon ab Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Perlach oder Ostbahnhof in Busse umsteigen.

Die Fahrplanänderungen treffen vor allem berufstätige Pendler – und viele Schüler, die im Bahnhof Kreuzstraße in die Züge Richtung Holzkirchen oder Rosenheim umsteigen. Diese Strecke wiederum wurde erst kürzlich nach ebenfalls monatelangen Bauarbeiten wieder vollständig freigegeben. Ein Hangrutsch hatte im Februar den Abschnitt der Mangfalltalbahn zwischen Holzkirchen und Westerham schwer beschädigt, die Arbeiten dauerten wesentlich länger als anfangs gedacht.