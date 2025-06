Die Überwachungskamera des Tierheims im Landkreis Freising filmt eine vermummte Person – Details sind nicht zu erkennen. Es ist nicht der erste Fall. Die Leiterin äußert in der AZ ihren traurigen Verdacht.

Mitten in der Nacht, um 3.12 Uhr, huscht am 28. Mai jemand vor dem Tierheim des Landkreises Freising herum. Vermummt. Camouflage-Hoodie mit Kapuze, schwarze Kleidung. Das Gesicht ist nicht zu erkennen.

Die Überwachungskamera des Tierheims zeichnet die Person auf, wie er oder sie eine Transportbox vor dem Tor abstellt und dann "wieder in der Dunkelheit verschwindet". So beschreibt Nicole Gruber die Aufnahmen der AZ. Sie ist die Leiterin des Tierheims des Landkreises Freising.

"Kein Zettel. Keine Erklärung"

In der Box: ein kleiner Pudel-Mischling. Gruber schätzt ihn vorsichtig auf sechs bis zehn Monate. Ungeschützt ist der Rüde im Regen ausgesetzt worden. "Kein Zettel. Keine Erklärung. Nur Stille und ein leises Zittern" – so macht der Tierschutzverein Freising in Sozialen Medien darauf aufmerksam.

Es ist nicht der erste derartige Fall für das Tierheim, das dezentral in Neufahrn-Mintraching liegt. Im vergangenen Jahr vor den Sommerferien haben die Tierschützer nach eigenen Angaben drei kleine Hunde in einer Box vor ihren Türen vorgefunden. Ausgesetzt.

Der Leiterin des Tierheims kommt die Masche bekannt vor

Die Leiterin hat sich Gedanken über diese Häufung gemacht. Sie betont, dass es nur Vermutungen sind, aber sie kann sich vorstellen, dass es derselbe Täter ist. "Die Person ist sehr ähnlich, auch von der Kleidung her."

Weiter sagt Gruber: "Meine Befürchtung ist, dass es sich um einen Welpenhändler oder eine Welpenhändlerin handelt, der oder die Welpen aus dem Ausland holt." Die Tiere hätten ausländische Chipnummern gehabt, diese waren aber nicht registriert.

"Nach dem Motto: Restposten"

Sie könnte sich dieses Szenario vorstellen: "Der Hunde, die bis zu den Ferien nicht verkauft werden oder schon zu alt für den Verkauf sind, entledigt man sich. Nach dem Motto: Restposten."

Für den potenziellen Verkauf sind ältere Jungtiere schwieriger – vermeintlich aus diesem Grund: "Sie haben den Niedlichkeitsfaktor nicht mehr." In der Tierschutzverordnung ist grundsätzlich festgehalten, dass ein Welpe erst nach acht Wochen von der Mutter getrennt werden darf.

Gruber und ihre Kollegen machen diese Fälle so oder so sprachlos. Den ausgesetzten Hund haben sie Teddy getauft. "Als er bei uns angekommen ist, war er total durch den Wind und hat die Welt nicht mehr verstanden." Mittlerweile scheint er sich einzugewöhnen: "Er fängt an zu spielen. Er ist ein lustiger kleiner Kerl", beschreibt ihn Gruber.

Anzeige bei der Polizei? "Bringt nichts"

Haben sie den Vorfall bei der Polizei angezeigt? Es wäre gegen Unbekannt. Gruber sagt: "Es bringt nichts, das läuft ins Leere. Es macht leider keinen Sinn." Sie haben das Tier aufgenommen, geimpft und entwurmt. Auf Kosten des Tierheims, das "rein spendenfinanziert" arbeite.

Nach dem Social-Media-Post haben sich viele Menschen gemeldet, die den Rüden aufnehmen möchten – von Berlin bis Österreich. Sie sichteten nun die Interessenten. Pflicht ist dabei das Formular für die Selbstauskunft, das auf der Homepage zu finden sei.

Darum kann der Post nicht mehr kommentiert werden

Unter dem Beitrag häuften sich allerdings auch unangebrachte Kommentare, weshalb das Tierheim die Kommentar-Funktion nun abgestellt hat. Gruber erklärt das so: "Die Diskussion war nicht mehr zielführend, es ging nicht mehr um den Hund. Es wurde gehetzt und beschimpft."

Auch Sätze wie "Besser vor dem Tierheim als im Wald" seien zum Beispiel darunter gewesen. Dem stimmt Gruber grundsätzlich zu, denn wäre Teddy im Wald ausgesetzt worden, wäre er wahrscheinlich gestorben. Trotzdem sagt sie: "Aber trotzdem ist das keine Art."

Tipps gegen illegalen Welpenhandel

An Menschen, die vorhaben, einen Hund zu kaufen, appelliert sie: Genau darauf achten, woher man sich einen Hund holt. "Sonst unterstützt man unter Umständen den illegalen Welpenhandel und Zuchten im Ausland, bei denen Hündinnen unter unsäglichen Umständen produzieren müssen, nur damit der Markt mit Welpen gedeckt wird."

Bei Facebook schreibt der Freisinger Tierschutzverein zu den Bildern von Teddy: "Sagt Nein zum blinden Hundekauf." Der Deutsche Tierschutzbund erklärt, wann man beim Tierkauf misstrauisch werden sollte: Zum Beispiel, wenn der Händler die Übergabe nicht bei sich daheim machen möchte. Oder aber, wenn der Hund jünger wirkt, als online angegeben.

Weitere Anzeichen für illegalen Welpenhandel können sein: Die Tiere haben keine Papiere oder Impfnachweise – oder aber die Dokumente wirken nicht plausibel. Ebenfalls dubios: Wenn es keine Informationen zum Muttertier gibt.