Mittelstufenschüler kündigen Amoktat "aus Spaß" an

Zwei 15-Jährige kündigen einen Amoklauf an – laut Polizei war es nur "aus Spaß". Die Ermittlungen haben keine Gefahr für andere Schüler ergeben, doch der "Spaß" hat Konsequenzen.
dpa
Nach der Vernehmung wurden die beiden Schüler den Eltern übergeben. (Symbolbild)
Nach der Vernehmung wurden die beiden Schüler den Eltern übergeben. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
Grafing bei München

Zwei jugendliche Schüler einer Mittelschule im Landkreis Ebersberg haben für Ende Februar 2026 eine Amoktat angekündigt. Wie die Polizei mitteilte, ergaben Befragungen und Ermittlungen vor Ort, dass die beiden am Vortag gegenüber mehreren Mitschülern von ihren Plänen berichteten. Nach Einschätzung der Polizei habe es keine Gefahr für andere Schüler gegeben.

Die Schulleitung der Mittelschule in Grafing bei München informierte demnach am Donnerstag die Polizei über die Ankündigung. Die beiden 15-Jährigen wurden den Angaben zufolge zu einer Polizeidienststelle gebracht. Sie gaben demzufolge zu, die Ankündigung gemacht zu haben, aber nur "aus Spaß". Bei einer Durchsuchung der beiden habe die Polizei keine gefährlichen Gegenstände gefunden, hieß es. Nach den Vernehmungen seien die beiden Schüler den Eltern übergeben und das Jugendamt informiert worden. 

Die Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Über weitere Disziplinarmaßnahmen entscheide die Schulleitung.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.