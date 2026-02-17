Mit Schusswaffe im Anschlag: Mann überfällt Supermarkt in Freising

Der bewaffnete Mann flüchtet mit mehreren tausend Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Ein bewaffneter Mann hat in Freising einen Supermarkt überfallen und mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet. Die Polizei bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung.

Bewaffneter Mann überfällt Supermarkt in Freising

Der bislang unbekannte Täter habe den bereits geschlossenen Einkaufsmarkt in der Bahnhofsstraße am vergangenen Samstag (14. Februar) kurz nach 20 Uhr betreten, so die Polizei: "Die komplett dunkel gekleidete und maskierte Person hatte eine Schusswaffe bei sich."

"Unter Vorhalt der Waffe" habe der Mann die im Büro anwesenden Mitarbeiter aufgefordert, ihm das Bargeld aus den Kassen und dem Tresor zu übergeben. Anschließend habe der Räuber den Supermarkt verlassen und sei unerkannt geflüchtet.

Fahndung verläuft erfolglos, Kripo sucht Zeugen

Bei dem Überfall wurde niemand verletzt, sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Erding ermittelt und startete einen Zeugenaufruf. Der Täter könne allerdings "nur sehr vage beschrieben werden": männlich, schlank, schwarzer Sportanzug, schwarze Schuhe, REWE-Stoffbeutel mit Traubenmuster.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erding unter der Telefonnummer 08122/968-0 entgegen.