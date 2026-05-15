Mit Schlägen und Bissen: Frühlingsfestbesucherinnen attackieren Security und Polizei

Auf dem Erdinger Frühlingsfest ist eine Geburtstagsfeier aus dem Ruder gelaufen. Zwei alkoholisierte Frauen haben sich mit Security-Mitarbeitern und der Polizei angelegt.

Diese Party ist mächtig aus dem Ruder gelaufen. Zwei Freundinnen aus Österreich wollten am Donnerstag gemeinsam mit einer Schwester auf dem Erdinger Frühlingsfest Geburtstag feiern. Der Alkohol floss reichlich und stieg den Damen offensichtlich auch deutlich zu Kopf.

Gegen 22.30 Uhr versuchten zwei der feiernden Mädels wiederholt auf ein fahrendes Karussell aufzuspringen. Dieses Unterfangen wollten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes unterbinden, zunächst mit Worten, als diese nicht fruchteten, dann auch mit körperlichem Einsatz.

Betrunkene Besucherinnen traktieren Security und Polizei mit Bissen und Schlägen

Als die Security-Mitarbeiter die beiden Damen zurückzogen, eskalierte die Situation und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Dabei schlugen die beiden alkoholisierten Österreicherinnen die Security-Mitarbeiter mehrmals ins Gesicht und fügten den Männern auch Bissverletzungen zu.

Unter Anwendung körperlicher Gewalt wurden die beiden wehrhaften Frauen zu Boden gebracht und dort bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Auch vor den Staatsdiener zeigte sich eine der beiden Damen wenig einsichtig und leistete auch gegenüber den Beamten heftig Widerstand, indem sie weiter um sich schlug.

Rausch im Krankenhaus ausgeschlafen

Letztendlich wurden die zwei Frauen wegen Alkoholvergiftung ins Klinikum Erding verbracht, wo sie unter ärztlicher Aufsicht über Nacht ihren Rausch ausschlafen konnten.

Dem dicken Schädel folgte die Rechnung für ihr rüdes Verhalten. Das Duo hat nun Anzeigen wegen Körperverletzung – zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erlitten leichte Verletzungen – Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte am Hals.