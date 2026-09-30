Auf der Kreisstraße FS 9 stößt der 78-Jährige mit einem Motorradfahrer zusammen. Zu den Hintergründen des Unfallgeschehens ermittelt die Polizei und sucht Zeugen.

Der Schwerverletzte ist mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild)

Nach einem Unfall auf der Kreisstraße FS 9 ist ein schwer verletzter Radfahrer aus München mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Der 78-Jährige war mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen, die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Dienstag gegen 15.20 Uhr im Kreuzungsbereich auf Höhe der Radarstation.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 30-Jähriger aus Au mit seiner Honda auf der FS 9 von Haindlfing kommend in Richtung Freising unterwegs, als er auf Höhe der Kreuzung mit dem Rennradfahrer kollidierte.

Der Rennradfahrer erlitt dabei so schlimme Verletzungen, dass ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus bringen musste. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Die genaue Unfallursache sowie der konkrete Unfallhergang sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Dabei könnte "der Fahrer eines bislang nicht näher bekannten Fahrzeuges von Bedeutung sein", teilte die Polizei weiter mit: "Das Fahrzeug soll sich nach bisherigen Erkenntnissen unmittelbar vor dem Motorrad befunden haben. Das Fahrzeug stehe nicht in Zusammenhang mit dem Unfall.

Möglicherweise kann der Pkw-Fahrer zur Verkehrssituation und zur Fahrtrichtung des Rennradfahrers Angaben machen. Entsprechende Hinweise könnten zur Rekonstruktion und Aufklärung des Unfallhergangs von Bedeutung sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Freising (Telefon 08161/5305-0) zu melden.