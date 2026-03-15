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Mit Heli in die Klinik: Mutter und Tochter (10) bei E-Scooter-Unfall verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw werden eine 37-Jährige und ihr Kind verletzt. Sie waren auf einem E-Scooter in falscher Richtung unterwegs - aber auch der Pkw-Fahrer hat sich nicht korrekt verhalten.
Myriam Siegert |
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Laut einer Untersuchung verursachen Roller in Privatbesitz weniger häufig Unfälle als Leihroller. (Archivbild)
Laut einer Untersuchung verursachen Roller in Privatbesitz weniger häufig Unfälle als Leihroller. (Archivbild) © Jens Büttner/dpa

Folgenschwerer Unfall am Freitagmorgen in Aschheim: Gegen 8.35 Uhr war ein 62 Jahre alter Pkw-Fahrer aus dem Landkreis München mit seinem BMW auf der Tassilostraße in Richtung Feldkirchner Straße unterwegs. Er wollte rechts in die Feldkirchner Straße abbiegen.

Dabei übersah er womöglich eine 37 Jahre alte Frau aus dem Landkreis München, die mit ihrer 10 Jahre alten Tochter zusammen auf einem E-Scooter auf dem Radweg fuhr - allerdings auf der falschen Seite, entgegen der Fahrtrichtung.  

Beim Abbiegen nahm der 62-Jährige mit seinem Pkw dem E-Scooter die Vorfahrt und erfasste sie. Die 37-Jährige und die 10-Jährige stürzten. Beide wurden verletzt - die 37-Jährige erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die 10-Jährige brach sich unter anderem einen Zahn ab, sie kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. 

An dem Pkw entstand ein leichter Sachschaden. Die Münchner Verkehrspolizeiinspektion hat die Ermittlungen übernommen.

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86 Kommentare
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  • NeoBavaria vor einer Stunde / Bewertung:

    In die falsche Richtung unterwegs und zu zweit, vielleicht auch noch ohne Helm, gan großes Kino!

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  • Woidl2024 vor 5 Stunden / Bewertung:

    Diese vermaledeiten Gefährte müssen endlich verschwinden! Es wird viel zu viel Schundluder damit getrieben!!!

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  • Hanswurst vor 2 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Woidl2024

    "Diese vermaledeiten Gefährte müssen endlich verschwinden! Es wird viel zu viel Schundluder damit getrieben!!!"

    Völlig richtig, es wird gerast, betrunken gefahren und wie in diesem Fall die Vorfahrt ignoriert...

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