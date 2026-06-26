Mit E-Scooter vom Rad gerammt: 13-Jähriger bei Unfall in Dachau schwer verletzt

In Dachau wird ein 13-Jähriger mit einem E-Scooter von seinem Fahrrad gerammt. Durch den Sturz zieht sich der Teenager schwere Verletzungen zu.

In Dachau hat ein E-Scooter-Fahrer einen 13-Jährigen vom Rad gerammt. (Symbolbild)

Am Donnerstagnachmittag hat sich in Dachau ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein 13-jähriger Radfahrer aus Bergkirchen schwere Verletzungen zuzog.

Wie die Polizei mitteilte, war der Teenager gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Kufsteiner Straße in Richtung Karlsfeld unterwegs, als sich ihm von hinten zwei Personen auf E-Scootern näherten.

Auf Höhe der Einmündung Am Pichler Weihe fuhr einer der beiden bis dato unbekannten E-Scooter-Fahrer dem 13-Jährigen hinten aufs Rad auf, wodurch dieser zu Fall kam. Anschließend entfernten sich die beiden E-Scooter-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern.

Mit E-Scooter von Rad gerammt: 13-Jähriger bei Sturz schwer verletzt

Durch den Sturz zog sich der 13-Jährige, ersten Einschätzungen des alarmierten Rettungsdienstes zufolge, schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik gebracht. An seinem Fahrrad entstanden leichte Sachschäden.

Bei dem flüchtigen Unfallverursacher und dem zweiten E-Scooter-Fahrer soll es sich um männliche Jugendliche mit blonden Haaren handeln. Beide sollen schwarze E-Scooter mit auffällig lila-glitzernden Felgen gefahren sein.

Etwaige Zeugen, welche Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen Mitfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dachau unter 08131/561-0 zu melden.