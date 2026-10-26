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Bei Regen gerast: Münchner (19) setzt Tesla an die Leitplanke

Mit rund 190 km/h verliert ein 19-Jähriger auf der A995 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Ganze endet mit einem ziemlich teuren Unfall.
André Wagner |
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Ein Fahranfänger hat seinen Tesla auf der A995 an die Leitplanke gesetzt. (Symbolbild)
Ein Fahranfänger hat seinen Tesla auf der A995 an die Leitplanke gesetzt. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Diesen Sonntagnachmittag wird ein 19-jähriger Münchner so schnell nicht mehr vergessen. Laut Polizei war der Fahranfänger gegen 16.25 Uhr mit einem Tesla auf der A995 in Richtung Autobahnkreuz München-Süd unterwegs. 

Mit 190 km/h ins Aquaplaning

Obwohl es zu diesem Zeitpunkt stark regnete, hatte der 19-Jährige nach eigenen Angaben etwa 190 Sachen drauf. Bei diesem Tempo geriet der Tesla ins Aquaplaning. Der Teenager verlor die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte zunächst gegen die Mittelleitplanke und im Anschluss daran nach rechts auf die Schutzplanke.

Während der 19-Jährige bei dem Crash Glück hatte und unverletzt blieb, hinterließ der Unfall am Tesla deutliche Spuren. Nicht mehr fahrbereit musste er von der Unfallstelle geborgen werden. Insgesamt kam es zu einem Sachschaden am Fahrzeug und an den Leitplanken in Höhe von rund 75.000 Euro.

Den Fahranfänger erwartet nun eine Anzeige wegen nicht angepasster Geschwindigkeit.

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  • FRUSTI13 vor 48 Minuten / Bewertung:

    Um den Tesla ist nicht schad!

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