Millionenschaden: Anwohner bei Großbrand im Münchner Umland verletzt

Eine Lagerhalle brennt im Kreis Dachau. Ein Anwohner wird verletzt, als er beim Löschen helfen will. Die Feuerwehr kämpft stundenlang. Die Kripo hat den Fall übernommen.
dpa |
Die Feuerwehr rückte mit einer Vielzahl an Kräften aus. (Symbolbild)
Haimhausen

Schätzungsweise rund eine Million Euro Schaden hat der Brand in einer Lagerhalle im Landkreis Dachau verursacht. Ein 39 Jahre alter Anwohner verbrannte sich bei Löschversuchen leicht, wie die Polizei mitteilte. Was in der Halle gelagert wurde, konnte die Polizei noch nicht sagen. Ein nahestehendes Wohnhaus wurde vorsorglich evakuiert. 

Was das Feuer am Mittwochabend verursachte, müsse noch ermittelt werden. Etwa 130 Feuerwehrleute seien zu dem Brandort in Haimhausen ausgerückt und bis zum Morgen mit Löschen beschäftigt gewesen. Die Kripo ermittelt.

