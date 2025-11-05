AZ-Plus

Miese Masche: Rentnerin aus Grünwald wird mit angeblicher Krebserkrankung abgezockt

Eine Trickbetrügerin gibt sich als Klinikmitarbeiterin aus und nimmt einer Rentnerin aus Grünwald mit einem Schockanruf rund 20.000 Euro ab. Die Frau glaubte, damit das Krebsmedikament ihres Sohnes zu bezahlen. 
Ralph Hub
X
Eine Rentnerin aus Grünwald ist auf eine Trickbetrügerin hereingefallen, die sich als Krankenhausmitarbeiterin ausgab. Die Kripo ermittelt. (Symbolbild)
Eine Rentnerin aus Grünwald ist auf eine Trickbetrügerin hereingefallen, die sich als Krankenhausmitarbeiterin ausgab. Die Kripo ermittelt. (Symbolbild)

Für die über 80 Jahre alte Seniorin aus Grünwald im Landkreis München war es ein Schock, als sie erfuhr, dass ihr Sohn angeblich an Krebs erkrankt sei. Eine Frau, die sich als Mitarbeiterin eines Krankenhauses ausgab, rief die Frau am Dienstag an. Für eine Behandlung des Sohnes sei ein sehr teures Medikament aus der Schweiz erforderlich, behauptete die Trickbetrügerin. Die Seniorin fiel auf den Bluff herein und erklärte sich bereit, die Kosten zu übernehmen.

Trickbetrügerin trägt auffälligen Poncho

Wenig später tauchte eine Frau in einem Poncho bei der Rentnerin in Grünwald auf. Die über 80-Jährige übergab der Besucherin annähernd 20.000 Euro an der Wohnungstür. Erst später am Tag erreichte sie telefonisch ihren Sohn. Der erzählte ihr, dass er keinesfalls an Krebs erkrankt sei.

Die Rentnerin schaltete daraufhin die Polizei ein und erstattete Anzeige. Das Kommissariat K61 hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise: Wer hat am Dienstag zwischen 12:30 und 16:10 Uhr im Bereich Tölzer Straße, Reiterweg und Auf der Eierwiese verdächtige Wahrnehmungen gemacht, Telefon: 089/29100.

1 Kommentar
  • HanneloreH vor 35 Minuten / Bewertung:

    Jeden Tag lässt man eine Verrückte auf die Straße!

