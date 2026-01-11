AZ-Plus

Mehrere Unfälle auf der A8: Einige Personen verletzt

Gleich mehrere Unfälle sorgten auf der Autobahn A8 Richtung Salzburg für eine längere Vollsperrung.
Tobias Singer
Tobias Singer |
Serienunfälle im Ausflugsverkehr mit Verletzten auf der A8 am Autobahnkreuz Süd in Richtung Salzburg
Es waren mehrere Autos beteiligt, Personen wurden verletzt.
Die A8 waren über eine Stunden komplett in Richtung Salzburg gesperrt.
Hintergründe zu dem Unfall sind noch nicht bekannt.
Die A8 waren über eine Stunden komplett in Richtung Salzburg gesperrt.
Thomas Gaulke 4 Die A8 waren über eine Stunden komplett in Richtung Salzburg gesperrt.
Hintergründe zu dem Unfall sind noch nicht bekannt.
Thomas Gaulke 4 Hintergründe zu dem Unfall sind noch nicht bekannt.

Zwei Unfälle hat es am Sonntag (11. Januar) auf der Autobahn 8 gegeben. Eine genaue Anzahl der beteiligten Fahrzeuge und betroffenen Personen war zunächst nicht bekannt gewesen. Mittlerweile konnte die Polizei mehr Details zu den Unfällen mitteilen.

Demnach hat es zunächst einen Unfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeiten trotz der Witterungsbedingungen gegeben. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 8.20 Uhr. Vier Fahrzeuge waren beteiligt; drei Personen wurden leicht verletzt.

Zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen kam es dann gegen 11.30 Uhr. Dabei wurden laut Polizei zwei Personen leicht verletzt. Grund für den Unfall sei Unachtsamkeit der Beteiligten.

In der Folge musste die Autobahn in Richtung Salzburg für über eine Stunde komplett gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau bis zum Autobahnkreuz Süd bzw. auf die A99. Die Feuerwehren Brunnthal, Hofolding und Otterfing waren im Einsatz.

50 Kommentare
Artikel kommentieren
  Knitterface am 11.01.2026 23:07 Uhr

    Das kleinste Teil eines Autos ist das Gehirn des Fahrers und somit die größte Gefahr im Verkehr.

  Der wahre tscharlie am 11.01.2026 16:52 Uhr

    Naja, nichts besonderes. Passiert oft genung in Deutschland und anderswo.
    PKWs als Stauverursacher.

  OnkelHotte am 11.01.2026 19:57 Uhr
    Antwort auf Kommentar von Der wahre tscharlie

    Sehr geile Analyse:
    PKW sind Stauverursacher wenns schneit ….

