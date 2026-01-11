Mehrere Unfälle auf der A8: Einige Personen verletzt

Gleich mehrere Unfälle sorgten auf der Autobahn A8 Richtung Salzburg für eine längere Vollsperrung.

Hintergründe zu dem Unfall sind noch nicht bekannt.

Serienunfälle im Ausflugsverkehr mit Verletzten auf der A8 am Autobahnkreuz Süd in Richtung Salzburg

Zwei Unfälle hat es am Sonntag (11. Januar) auf der Autobahn 8 gegeben. Eine genaue Anzahl der beteiligten Fahrzeuge und betroffenen Personen war zunächst nicht bekannt gewesen. Mittlerweile konnte die Polizei mehr Details zu den Unfällen mitteilen.

Demnach hat es zunächst einen Unfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeiten trotz der Witterungsbedingungen gegeben. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 8.20 Uhr. Vier Fahrzeuge waren beteiligt; drei Personen wurden leicht verletzt.

Zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen kam es dann gegen 11.30 Uhr. Dabei wurden laut Polizei zwei Personen leicht verletzt. Grund für den Unfall sei Unachtsamkeit der Beteiligten.

In der Folge musste die Autobahn in Richtung Salzburg für über eine Stunde komplett gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau bis zum Autobahnkreuz Süd bzw. auf die A99. Die Feuerwehren Brunnthal, Hofolding und Otterfing waren im Einsatz.