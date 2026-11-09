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Mehrere Autos in Flammen – jetzt ermittelt die Kripo

Auf einem Parkplatz in Brunnthal, der von zwei Gebrauchtwagenhändlern genutzt wird, sind am Sonntag mehrere Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Die Kripo ermittelt. Was bisher bekannt ist. 
Ralph Hub |
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Nach einem Brand auf einem Gelände für Gebrauchtfahrzeuge in Brunnthal im Landkreis München ermittelt jetzt die Polizei. (Symbolbild)
Nach einem Brand auf einem Gelände für Gebrauchtfahrzeuge in Brunnthal im Landkreis München ermittelt jetzt die Polizei. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert

Das Feuer auf dem Gelände in der Gemeinde Brunnthal im Landkreis München brach in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr aus. Anwohner verständigten den Polizeinotruf und die Feuerwehr.

Freiwillige Feuerwehr ist schnell vor Ort

Nach Mitteilung des Anrufers standen mehrere auf dem Parkplatz abgestellte Fahrzeuge in Flammen. Das Gelände wird von zwei Gebrauchtwagenhändlern genutzt. Als die ersten Polizeistreifen eintrafen, war die Feuerwehr bereits vor Ort und hatte mit den Löscharbeiten begonnen. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Insgesamt wurden sechs Fahrzeuge schwer beschädigt, darunter ein Ford Transit, ein VW und ein BMW. Die anderen drei Fahrzeuge sind so ausgebrannt, dass man derzeit den Hersteller und den Typ nicht genau bestimmen kann. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 50.000 Euro beziffert.

Brandursache vermutlich ein Defekt

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, übernommen. Dabei werden auch die Aufnahmen einer Überwachungskamera ausgewertet. Offenbar geriet zunächst eines der Autos in Brand, die Flammen griffen dann auf die anderen Fahrzeuge über. Die Ermittler gehen als Ursache nicht von vorsätzlicher Brandstiftung, sondern von einem technischen Defekt an einem der Autos aus.

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