Mehrere Autos bei Einparkversuch mitgenommen: 94-Jähriger verursacht fünfstelligen Schaden

Ein 94-Jähriger wollte in Gröbenzell sein Auto einparken, doch das ging nicht gut aus. Am Ende entsteht ein fünfstelliger Schaden an mehreren Fahrzeugen.

Dieser Einparkversuch ging mal so völlig daneben. Am Donnerstagnachmittag versuchte ein 94-Jähriger in Gröbenzell sein Auto auf einem Parkplatz vorwärts einzuparken. Dabei gab er aber Vollgas, sodass sein Pkw über den Randstein fuhr und drei ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeuge beschädigte.

Rentner beschädigt beim Einparken fünf Autos

Anschließend fuhr er rückwärts im großen Bogen aus seiner Parklücke und krachte gegen einen weiteren Pkw. Am Ende wurden bei dem Einparkversuch fünf Fahrzeuge erheblich in Mitleidenschaft gezogen, die Schadenssumme beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Da die Polizei der Meinung war, dass der 94-Jährige sowohl geistig als auch körperlich nicht mehr in der Lage sei, sein Fahrzeug sicher zu führen, wurde der Führerschein des alten Mannes sichergestellt.