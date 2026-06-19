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Mehrere Autos bei Einparkversuch mitgenommen: 94-Jähriger verursacht fünfstelligen Schaden

Ein 94-Jähriger wollte in Gröbenzell sein Auto einparken, doch das ging nicht gut aus. Am Ende entsteht ein fünfstelliger Schaden an mehreren Fahrzeugen.
Andre Wagner
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Ein 94-Jähriger hat beim Einparken in Gröbenzell mehrere Pkw beschädigt. (Symbolbild)
Ein 94-Jähriger hat beim Einparken in Gröbenzell mehrere Pkw beschädigt. (Symbolbild) © dpa

Dieser Einparkversuch ging mal so völlig daneben. Am Donnerstagnachmittag versuchte ein 94-Jähriger in Gröbenzell sein Auto auf einem Parkplatz vorwärts einzuparken. Dabei gab er aber Vollgas, sodass sein Pkw über den Randstein fuhr und drei ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeuge beschädigte. 

Rentner beschädigt beim Einparken fünf Autos

Anschließend fuhr er rückwärts im großen Bogen aus seiner Parklücke und krachte gegen einen weiteren Pkw. Am Ende wurden bei dem Einparkversuch fünf Fahrzeuge erheblich in Mitleidenschaft gezogen, die Schadenssumme beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Da die Polizei der Meinung war, dass der 94-Jährige sowohl geistig als auch körperlich nicht mehr in der Lage sei, sein Fahrzeug sicher zu führen, wurde der Führerschein des alten Mannes sichergestellt.

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8 Kommentare
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  • Himbeergselchts vor 21 Minuten / Bewertung:

    Als mein Vater Anfang 80 war und gelegentlich die Rechtskurven zu knapp nahm, drängte ich darauf ihn zu fahren. Ich bin überzeugt davon, dass sehr alte Menschen ihr Reaktionsvermögen und ihr Sehfeld überschätzen. Oft sehe ich sie beim Einparken mit einem Blick, der nicht weiter reicht als über die Fahrzeughaube hinaus.
    Das bringt eben der natürliche Alterungsprozess mit sich.
    Sicher ist es verdammt hart, seine Freiheit und Flexibilität eine nach der anderen zu beschränken und aufzugeben.

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  • tutnixzursache vor einer Stunde / Bewertung:

    "Einparkversuch geht völlig schief: Rentner (94) beschädigt fünf Autos "
    weshalb werden eigentlich grundsätzlich alle Personen Ü65 als "Rentner" tituliert?

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  • Therapeut vor 43 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von tutnixzursache

    Womöglich ist er Rentner?
    Trifft ja doch auf die meisten Ü-65-jährigen zu.

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