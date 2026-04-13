Mann wird von gefälltem Baum getroffen und stirbt

Arbeiten in einem Waldstück enden für einen 69-Jährigen aus Geltendorf tödlich. Was bisher bekannt ist.

Trotz Reanimation durch den Rettungsdienst verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Ein 69-jähriger Mann aus Geltendorf im Landkreis Fürstenfeldbruck ist bei Waldarbeiten von einem Baum getroffen und tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, arbeitete er am Samstag (11. April) in einem Waldstück bei Weil im Landkreis Landsberg am Lech. Beim Verladen sei er gegen 11 Uhr von einem gefällten Baum am Kopf getroffen worden. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er trotz Reanimation durch die Rettungskräfte noch an der Unfallstelle starb.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.