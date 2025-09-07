AZ-Plus

Blutverlust und Not-OP: E-Scooter-Fahrer kracht in Verkehrszeichen

Aus ungeklärten Gründen bleibt ein Mann bei einer nächtlichen E-Scooter-Fahrt an einem Verkehrszeichen hängen. Er stürzt und verliert eine Menge Blut.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Ein 46-Jähriger hat sich nach einem Sturz mit einem E-Scooter in Oberbayern einer mehrstündigen Notoperation unterziehen müssen. Der Mann fuhr in der Nacht mit seinem E-Scooter durch Hohenlinden (Landkreis Ebersberg), wie die Polizei mitteilte. Demnach blieb er aus bislang ungeklärter Ursache an einem Verkehrszeichen hängen und stürzte.

Bei dem Sturz zog der 46-Jährige sich demnach eine Fraktur des Beins zu und verlor eine erhebliche Menge an Blut. Laut Polizei war der Mann zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. Der E-Scooter besaß kein Kennzeichen und war auch nicht versichert. Außerdem bestand der Verdacht, dass der Roller schneller als 20 Kilometer pro Stunde fahren konnte. Bei der Geschwindigkeit sei eine Fahrerlaubnis nötig, die der Mann nicht besitze. Es wird ermittelt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.