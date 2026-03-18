Mann spuckt Frau im Zug München-Landshut an: Bundespolizei sucht Zeugen

In einem Regionalzug nach Landshut soll ein Mann eine Frau bespuckt haben, nachdem die beiden in Streit geraten waren. Die Bundespolizei sucht jetzt Zeugen.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Beleidigung aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 089/515550-0 bei der Bundespolizei zu melden.

Die Bundespolizei schildert folgenden Sachverhalt. Am Dienstagmorgen (10. März) sei ein 46-Jähriger mit dem RE25 vom Hauptbahnhof München in Richtung Landshut gefahren, und gegen 7.10 Uhr sei am Bahnhof in Freising eine 39-Jährige in den Zug eingestiegen.

Streit um Sitzplatz im Zug artet aus: Mann greift Frau an

Die Frau wollte sich den Angaben zufolge auf einen Sitzplatz neben den 46-Jährigen setzen, auf dem Platz lag allerdings die Jacke des Mannes. "Die Frau soll den Mann daraufhin gebeten haben, den Platz freizuräumen", und es sei eine verbale Auseinandersetzung entstanden.

Der Mann soll der 39-Jährigen daraufhin unvermittelt ins Gesicht gespuckt und sie gestoßen haben. Die Frau blieb unverletzt, das Zugpersonal alarmierte die Bundespolizei, die den Mann am Bahnhof Landshut stellte.