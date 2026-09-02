Eine Streife kontrolliert den 68-Jährigen, der ziemlich tief ins Glas geschaut hatte und keine Fahrerlaubnis vorweisen kann.

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Den Mann erwartet ein Strafverfahren unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Diebstahl. (Symbolbild)

Erfolgreiche Fahndung: Eine Streife der Polizeiinspektion Ebersberg ist in Glonn auf einen kurz zuvor im Bereich Hohenbrunn (Landkreis München) entwendeten Kleintransporter gestoßen.

Im Rahmen der Kontrolle am Dienstagnachmittag habe der 68-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis München dann eingeräumt, vor Fahrtantritt Alkohol getrunken zu haben, teilte die Polizei weiter mit.

Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von über zwei Promille. Dem Fahrer wurde anschließend im Krankenhaus Blut entnommen.

Die nächste Überraschung ließ nicht lange auf sich warten: Wie sich herausstellte, hatte der 68-Jährige auch keinen Führerschein.

Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Diebstahls.