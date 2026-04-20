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Münchner Umland: Mann fährt Behindertentransport gegen Baum

Der Fahrer eines Fahrdienstes für Menschen mit Behinderungen kommt von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallt gegen einen Baum, es gibt fünf Verletzte.
AZ/ dpa |
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Am Unfallort waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen, sowie mehrere Streifen der Polizei eingesetzt.
Am Unfallort waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen, sowie mehrere Streifen der Polizei eingesetzt. © Stefan Puchner/dpa
Grafing bei München

Der Fahrer eines Fahrdienstes für Menschen mit Behinderungen ist auf der Kreisstraße zwischen Grafing bei München (Landkreis Ebersberg) und Neudichau von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Bei dem Aufprall wurde der Fahrer schwer und vier der fünf Mitfahrer leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. 

Wieso der 75 Jahre alte Fahrer von der Fahrbahn abkam, sei derzeit unklar. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, Hinweise auf Alkoholeinfluss sollen nicht vorgelegen haben. Die Unfallstelle war über zwei Stunden vollständig gesperrt, der angefahrene Baum musste gefällt werden.

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1 Kommentar
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  • ClimateEmergency vor 10 Minuten / Bewertung:

    *Wieso der 75 Jahre alte Fahrer von der Fahrbahn abkam, sei derzeit unklar."

    Soso

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