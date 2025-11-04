Mehrere Personen waren in die Auseinandersetzung verwickelt. Der Tatverdächtige ist der Polizei namentlich bekannt und auf der Flucht.

Bei einem körperlichen Angriff ist in Starnberg ein 28-jähriger Mann verletzt worden. Die Polizei fahndet weiterhin intensiv nach den Tätern und geht von einer gefährlichen Körperverletzung aus.

Mehrere Stiche in den Rücken: 28-Jähriger wird angegriffen und verletzt

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer am Samstag (1. November) gegen 19.50 Uhr von mehreren Personen am Bahnhof Starnberg See angegriffen und durch mehrere Stiche im Rücken verletzt, berichtet die Polizei weiter. Danach seien die Täter zu Fuß geflüchtet: "Der Mann wurde mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert."

Tatverdächtiger flüchtig: Polizei setzt Hubschrauber ein

Die Polizei fahndete noch in der Nacht intensiv nach den Tätern und setzte dabei auch einen Hubschrauber ein. In diesem Zusammenhang habe man noch in der Nacht eine Starnberger Wohnung durchsucht, in der sich vier Personen aufgehalten hätten: "Deren mögliche Tatbeteiligung wird derzeit geprüft." Der Aufenthalt des namentlich bekannten Haupttatverdächtigen sei nicht bekannt.

Das Motiv der Tat dürfte ersten Erkenntnissen zufolge im persönlichen Bereich liegen, so die Polizei: "Opfer und Tatverdächtiger waren sich bereits seit Längerem bekannt. Eine Gefährdung der Bevölkerung lag zu keinem Zeitpunkt vor."