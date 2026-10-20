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Polizei gibt Warnschüsse ab: Zwei Verletzte nach Einsatz in Dachau

Ein 55-Jähriger richtet in Dachau eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole auf Polizisten. Die Beamten geben mehrere Warnschüsse ab.
AZ/dpa |
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Ein 55-Jähriger hat in Dachau Polizisten mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole bedroht. (Symbolbild)
Ein 55-Jähriger hat in Dachau Polizisten mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole bedroht. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Ein 55-Jähriger hat im oberbayerischen Dachau Polizisten mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole bedroht. Die Beamten gaben mehrere Warnschüsse ab, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Dachau mitteilte. Bei der anschließenden Festnahme wurden der Mann und ein Polizist leicht verletzt.

Warnschüsse in Dachau: Zwei Menschen leicht verletzt

Ein Angehöriger hatte die Einsatzkräfte alarmiert, weil der 55-Jährige sein Wohnhaus mit einer Waffe verlassen hatte. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, zog er plötzlich die vermeintliche Schusswaffe und richtete sie wiederholt auf die Einsatzkräfte. Auch nach mehreren Warnschüssen legte er die Waffe nicht ab.

Schließlich gelang es einem Polizisten, dem Mann die Spielzeugpistole zu entreißen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine weitere Spielzeugwaffe und ein Messer. Wegen akuter Fremdgefährdung wurde der Mann nach der Festnahme in eine psychiatrische Fachklinik gebracht.

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