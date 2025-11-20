AZ-Plus

Mann bei tödlichem Unfall unter Auto begraben

Im Landkreis Starnberg nimmt mangelnde Vorsicht im Auto für einen 29-Jährigen ein tödliches Ende.
Ein 29 Jahre alter Mann wird bei einem Unfall unter dem Auto begraben. (Symbolbild)
Ein 29 Jahre alter Mann wird bei einem Unfall unter dem Auto begraben. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa
Starnberg

Ein 29 Jahre alter Mann ist bei einem Autounfall im Landkreis Starnberg tödlich verletzt worden. Ein zweiter Fahrzeuginsasse im Alter von 24 Jahren überlebte schwer verletzt, wie die Polizeiinspektion Starnberg mitteilte. Da keiner der beiden angeschnallt war, ist unklar, wer am Steuer saß. 

Der Kleinwagen prallte am Nachmittag auf der Straße zwischen Traubing und Garatshausen gegen die Böschung und überschlug sich. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Fahrer zu schnell unterwegs war. Der 29-Jährige wurde herausgeschleudert und unter dem Wagen begraben. Ersthelfer zogen ihn hervor und versuchten, ihn wiederzubeleben, doch der kurz darauf eintreffende Notarzt stellte den Tod fest. Der 24-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

