Schneller Fahndungserfolg: Das tatverdächtige Quintett wird im nordrhein-westfälischen Essen festgenommen und landet in der Untersuchungshaft.

Die fünf Tatverdächtigen im Alter von 25, 26, 28, 38 und 46 Jahren wurden in Essen festgenommen. (Symbolbild)

Verdacht auf versuchten Totschlag: Die Staatsanwaltschaft München II hat Untersuchungshaft gegen fünf Männer angeordnet, die ihr Opfer in der Martin-Huber-Straße in Dachau abpassten und mit Tritten, Schlägen sowie Stichen attackierten.

Fünf Syrer greifen Landsmann auf offener Straße an

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, kam es am 30. April gegen 6 Uhr zu dem "überfallartigen massiven körperlichen Angriff" auf einen 52-jährigen Syrer. Die mutmaßlichen Täter – fünf syrische Männer im Alter von 25, 26, 28, 38 und 46 Jahren – flüchteten, nachdem sie offensichtlich von herannahenden Passanten gestört worden waren.

Opfer wird "intensivmedizinisch behandelt"

Die Zeugen kümmerten sich um den stark blutenden Mann und verständigten über Notruf die Rettungskräfte. "Das Opfer wurde mit zahlreichen teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert und intensivmedizinisch behandelt", so die Polizei: "Der Mann befindet sich außer Lebensgefahr."

Tatverdächtiges Quintett in Essen festgenommen

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsarbeiten gelang es der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter Federführung der Staatsanwaltschaft München II, noch am gleichen Tag die fünf flüchtigen und zunächst unbekannten Tatverdächtigen zu identifizieren.

Die dort lebenden Syrer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II am Abend des 30. April in Essen (Nordrhein-Westfalen) festgenommen und tags darauf dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts München vorgeführt. Der ordnete die Untersuchungshaft "wegen Verdachts des mittäterschaftlich begangenen versuchten Totschlags" an.