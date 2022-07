Mammendorf: Morddrohung im Zug löst Polizeieinsatz aus

Weil er in einem ICE zwei Zugbegleitern und Mitreisenden damit drohte, sie "abzustechen", kommt es am frühen Freitagmorgen in Mammendorf zu einem Einsatz mit zahlreichen Streifenwagen.

22. Juli 2022 - 17:03 Uhr | AZ

Die Bundespolizei hat einen 49-Jährigen verhaftet, der drohte, in einem ICE Zugbegleiter und Mitreisende mit einem Messer zu töten. (Symbolbild) © Bundespolizei