Eine Schülerin meldet einen sexuellen Übergriff in Gröbenzell bei der Polizei. Wer kann Hinweise geben?

Eine 14-Jährige soll auf dem Nachhauseweg von drei Männern verfolgt und sexuell angegangen worden sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, wie sie mitteilte.

14-Jährige wurde "gegen ihren Willen festgehalten und abwechselnd im Intimbereich angefasst"

Den Angaben der Schülerin zufolge war sie am Dienstag (1. Juli) mit der S-Bahn in Richtung München unterwegs. Die drei bislang unbekannten Männer hätten sie bereits während der Fahrt beobachtet, und seien ihr gefolgt, als sie gegen 19 Uhr in Gröbenzell (Landkreis Fürstenfeldbruck) ausstieg.

Die Täter hätten die 14-Jährige gegen ihren Willen festgehalten und abwechselnd im Intimbereich angefasst, bis sie sich losreißen und flüchten konnte. Die Ermittlungen dazu laufen, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord weiter mit.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck

Die bis dato unbekannten mutmaßlichen Täter hatten die Jugendliche auf ihrem Nachhauseweg von der S-Bahn zu Fuß in den Brunnenweg verfolgt.

"Dort hielten die drei Männer die 14-Jährige gegen ihren Willen fest, um sie im Intimbereich so lange abwechseln zu berühren, bis diese sich schließlich losreißen und flüchten konnte", so die Polizei.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die möglicherweise bereits in der S-Bahn, beim Ausstieg in Gröbenzell oder im Brunnenweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, diese unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.