Stau nach A8-Vollsperrung: Lastwagen bei München umgekippt
Audio von Carbonatix
Autofahrerinnen und Autofahrer auf der A8 in Richtung München müssen sich nach einem Lastwagenunfall bei Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) in Geduld üben. Der Abschnitt an der Anschlussstelle Dachau unmittelbar vor der Eschenrieder Spange, dem Übergang auf die A99, sei am Vormittag voll gesperrt worden, teilte die Polizei mit.
Lastwagen verunglückt auf A8 bei München: Staus nach Vollsperrung
Wie lange die Sperrung dauern könnte, blieb zunächst unklar. Den Angaben zufolge war ein Lastwagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt.
Ein Hubschrauber sollte im Zuge des Rettungseinsatzes am Unfallort landen. Wie es zu dem Unfall kam und inwieweit der Lastwagenfahrer verletzt wurde, blieb zunächst offen.
Der Verkehr staute sich in der Folge bis hinter die Ausfahrt zu B471, die Autofahrer als Umgehungsroute nutzen könnten.
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen