Stau nach A8-Vollsperrung: Lastwagen bei München umgekippt

Autofahrer, die aus Nordwesten in Richtung München fahren wollen, brauchen Geduld. Nach einem Lkw-Unfall auf der A8 ist eine wichtige Verkehrsroute zur Landeshauptstadt gesperrt.
Der Abschnitt vor dem Übergang auf die A99 wurde für Rettungsmaßnahmen gesperrt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa
Autofahrerinnen und Autofahrer auf der A8 in Richtung München müssen sich nach einem Lastwagenunfall bei Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) in Geduld üben. Der Abschnitt an der Anschlussstelle Dachau unmittelbar vor der Eschenrieder Spange, dem Übergang auf die A99, sei am Vormittag voll gesperrt worden, teilte die Polizei mit. 

Lastwagen verunglückt auf A8 bei München: Staus nach Vollsperrung

Wie lange die Sperrung dauern könnte, blieb zunächst unklar. Den Angaben zufolge war ein Lastwagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt.

Ein Hubschrauber sollte im Zuge des Rettungseinsatzes am Unfallort landen. Wie es zu dem Unfall kam und inwieweit der Lastwagenfahrer verletzt wurde, blieb zunächst offen.

Der Verkehr staute sich in der Folge bis hinter die Ausfahrt zu B471, die Autofahrer als Umgehungsroute nutzen könnten.

