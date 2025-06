Landkreis Starnberg: Sechsfache Mutter tot aufgefunden – Kinder in Jugendheim-Obhut

In Krailling wird eine 29-Jährige tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und hat den Ehemann als Tatverdächtigen festgenommen.

In Krailling wurde die Leiche einer sechsfachen Mutter aufgefunden. (Symbolbild)

Eine 29-jährige Frau ist in Krailling im Landkreis Starnberg am Samstag tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Wie die Polizeiinspektion Oberbayern Nord mitteilte, sei ein Tatverdächtiger, der Ehemann der 29-Jährigen, bereits festgenommen worden.

Gegen 14 Uhr hatten Anwohner die Polizei verständigt, die auf einen blutenden Mann in der Gautinger Straße aufmerksam geworden waren.

Bisher kein Motiv



Die alarmierten Polizeibeamten überprüften die Wohnung des Mannes und fanden dort die tote 29-Jährige. Den Ermittlern zufolge ist sie gewaltsam ums Leben gekommen. Laut den Beamten besteht dabei dringender Tatverdacht gegen den 36-jährigen Ehemann. Der Mann wurde festgenommen und sollte im Laufe des Sonntags dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zum Motiv und dem genauen Tathergang oder der Waffe wollte sich die Polizeiinspektion Oberbayern Nord am Sonntag noch nicht äußern.

Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren

Die 29-jährige Frau ist sechsfache Mutter. Ihre Kinder im Alter von vier bis zehn Jahre kamen im Jugendheim Starnberg unter. Die Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck. Eine Obduktion des Leichnams wurde bereits angeordnet.

Schon vor ein paar Jahren hatte Krailling aufgrund eines aufsehenerregenden Mordes traurige Berühmtheit erlangt. Am 24. März 2011 würgte und erdrosselte ein Onkel seine zwei Nichten, schlug mit einer Hantel auf sie ein, stach mit dem Messer zu und wartete auf die Rückkehr der Mutter der beiden toten Mädchen. Der Mann wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.