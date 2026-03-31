Landkreis Starnberg: 78-Jährige kracht in geparkten Anhänger und wird schwer verletzt

Die Autofahrerin kommt von der Straße ab, und nach dem ersten Zusammenstoß dreht sich der Wagen, ehe er noch gegen einen Lastwagen prallt.

Die Autofahrerin erlitt Verletzungen im Bereich des Brustkorbes und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall in Gilching (Landkreis Starnberg) ist eine 78-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei Gauting mit.

Autofahrerin kommt von der Straße ab und kracht in geparkten Anhänger

Die Frau aus Weßling sei am Samstag (28. März) gegen 16.50 Uhr in der Landsberger Straße mit ihrem Wagen auf der Landsberger Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs.

Etwa 50 Meter hinter der Einmündung "Am Stockerfeld" geriet sie den Angaben zufolge mit ihrem Fahrzeug zu weit nach rechts und fuhr in einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Anhänger, der durch den Zusammenstoß in eine Thujenhecke eines angrenzenden Grundstücks geschoben wurde.

Unfallfahrerin kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

"Durch die Wucht des Zusammenstoßes drehte sich der Pkw der 78-Jährigen, sodass das Fahrzeug mit der linken Fahrzeugfront gegen das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Lastwagens stieß", so die Polizei weiter.

Die 78-Jährige erlitt Verletzungen im Bereich des Brustkorbes und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 15.000 Euro. Die Straße war zeitweise komplett gesperrt und war erst knapp zwei Stunden später wieder frei befahrbar.