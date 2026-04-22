Landkreis München: Zwei Männer nach Feuer in Bäckerei im Krankenhaus

In einer Bäckerei in Garching gerät der Staubsauger eines Ofens in Brand. Vier Mitarbeiter werden verletzt, zwei Angestellte bringt der Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Die Brandursache ist noch ungeklärt, das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei ermittelt weiter: In einer Filiale einer Bäckerei in Garching (Landkreis München) brach in der Nacht auf Dienstag (21. April) ein Feuer aus. Zwei Angestellte der Riedmair-Filiale kamen ins Krankenhaus.

Rauchgasintoxikation: Zwei Männer müssen ins Krankenhaus

Gegen 2.20 Uhr war nach Angaben der Polizei der Staubsauger eines Ofens in Brand geraten. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Bei der dabei entstandenen Rauchentwicklung erlitten ein 46-jähriger Münchner, eine 46 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Freising sowie ein 38-Jähriger und ein 34-Jähriger aus dem Landkreis München eine Rauchgasvergiftung.

Die Feuerwehr löschte den Brand, der Rettungsdienst brachte den 34-Jährigen und den 38-Jährige zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Die anderen verletzten Angestellten wurden vor Ort ambulant behandelt. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere tausend Euro.