Landkreis München: Tresor mit Gold und Bargeld aus Haus geschleppt

In dem Tresor – er wird später in einer Kiesgrube gefunden – sind mehrere tausend Euro Bargeld sowie Goldmünzen und Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei sicherte vor Ort und am Tresor Spuren, das Kommissariat 53 ermittelt weiter. (Symbolbild)

Die bislang unbekannten Täter – sie müssen irgendwann in der Zeit zwischen Samstag (11. April, 20.20 Uhr) und Sonntag (12. April, 16.30 Uhr) am Werk gewesen sein – verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Ismaning (Landkreis München).

Im Inneren des Hauses seien sämtliche Räume nach möglichem Diebesgut durchsucht worden, berichtet die Polizei weiter: "Schließlich verließen der oder die Täter unter Mitnahme eines Tresors das Haus wieder und flüchteten in unbekannte Richtung."

In dem Tresor befanden sich den Angaben zufolge mehrere tausend Euro Bargeld sowie Goldmünzen und Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Der Tresor sei in einiger Entfernung zum Einfamilienhaus in einer Kiesgrube gefunden worden – aufgebrochen und leer. Die Polizei sicherte vor Ort und am Tresor Spuren, das Kommissariat 53 ermittelt weiter.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten: "Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar."

Zeugenaufruf der Polizei

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Mayerbacherstraße, Bruckmairstraße und Moosstraße (Ismaning) etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise gehen bitte an das Polizeipräsidium München (Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.