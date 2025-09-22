Landkreis München: Drogenplantage auf Sportplatz ausgehoben

Ein 46-jähriger Mann aus dem Landkreis soll in einem Keller in Oberschleißheim Marihuana angebaut haben. Polizisten stellen die Ernte sicher – insgesamt 700 Gramm getrocknete Marihuana-Blüten.

Einem Besucher der Sportanlage in Oberschleißheim stieg am Freitag der penetrante süßliche Geruch von Cannabis in die Nase. Er verständigte die Polizei. Eine Streifenbesatzung machte sich auf die Suche und stieß dabei auf den Kellerabgang zu einem Gebäude.

Unterschleißheim: Drogenspürhund schlägt an, Polizei durchsucht Gebäude

Ein Drogenspürhund nahm die Witterung auf und schlug ebenfalls an dem Keller an. Feuerwehrleute öffneten den Zugang zum Keller. Mit richterlicher Genehmigung durchsuchten Polizisten anschließend das Gebäude. In einem Lagerraum fanden die Beamten, wie das Präsidium am Montag mitteilte, eine gut ausgestattete Drogenplantage.

Die Ernte hatte der Besitzer allerdings offenbar schon eingebracht. Die weiblichen Blüten der Cannabispflanzen waren bereits alle abgezupft, die Ernte war auch schon getrocknet und in Plastiktüten abgepackt. Insgesamt wurden nach Polizeiangaben in dem Raum 700 Gramm getrocknetes Cannabis, sowie eine Einheit Haschisch sichergestellt.

Mutmaßlicher Betreiber der Drogenplantage identifiziert und festgenommen

Zudem war das übliche Zubehör vorhanden: Wärmelampen, Wachstumslampen, Belüftung und ähnliche Geräte. Die Beamten fanden in dem Keller auch Postpakete.

Mit ihrer Hilfe konnte der mutmaßliche Betreiber der Drogenplantage identifiziert werden. Ein 46-Jähriger aus dem Landkreis München, der laut Polizei legal Zutritt zu dem Sportgelände hat, wurde festgenommen. In der Wohnung des Verdächtigen wurden weitere Drogenutensilien sichergestellt. Die Kriminalpolizei (K83) ermittelt wegen illegalen Anbaus und Handels mit Cannabis.