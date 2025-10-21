AZ-Plus

Landkreis München: Auto erfasst Mädchen – schwer verletzt

Ein Zehnjährige will in Unterschleißheim bei München vor einem anhaltenden Bus eine Straße überqueren. Dort ist aber eine 18-Jährige mit ihrem Audi unterwegs.
AZ/dpa |
Die schwer verletzte Schülerin wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Die schwer verletzte Schülerin wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Ein zehn Jahre altes Mädchen ist am Montag (20. Oktober) in Unterschleißheim (Landkreis München) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Schülerin sei in der Südlichen Ingolstädter Straße vor einem anhaltenden Bus auf die Fahrbahn gelaufen, um die Straße zu überqueren, teilte die Polizei mit. 

Eine 18-Jährige aus Schwaben, die dort mit ihrem Audi unterwegs war, habe den Angaben zufolge nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Die zehnjährige Münchnerin sei mit schweren Verletzungen am Sprunggelenk per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Verkehrspolizei ermittelt zur genauen Unfallursache.

