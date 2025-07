Landkreis München: Arbeiter zwischen Radlader und Hauswand eingeklemmt

Ein Radladerfahrer verwechselt Vorwärts- und Rückwärtsgang – mit schweren Folgen für seinen Kollegen.

Auf einer Baustelle ist ein Arbeiter zwischen einer Hauswand und der Schaufel eines Radladers eingeklemmt worden. Der 48-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, befinde sich aber nicht in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher.

Den Angaben zufolge hatte der Mann am Dienstag auf einer Baustelle in Oberschleißheim (Landkreis München) die Schaufel des Radladers mit Holzbrettern beladen. Sein Kollege, ein 62-Jähriger, wollte demnach mit dem Radlader zurücksetzen, legte jedoch versehentlich den Vorwärtsgang ein. Der 48-Jährige wurde daraufhin von der Schaufel an die Hauswand gedrückt.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Als der Radladerfahrer rückwärts fuhr, um seinen eingeklemmten Kollegen zu befreien, prallte er mit dem Heck des Fahrzeugs gegen einen Container. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 Euro.