Landkreis München: 21-Jähriger kommt bekifft zur Fahrstunde

Speziell geschulten Polizisten fiel der Fahrer des VW Golf in Unterhaching im Landkreis München auf. Der 21-jährige Fahrschüler gab auch sofort zu, dass er Cannabis konsumiert hat. Warum er aber trotzdem eventuell ungeschoren davonkommt.

Für einen 21-Jährigen aus dem Landkreis München endete die Fahrstunde vorzeitig, weil ihn die Polizei am Steuer des Schulungsfahrzeugs bekifft erwischt hat. (Symbolbild)

Einer Streife der Münchner Verkehrspolizei ist der VW Golf einer Fahrschule, der ihnen am Mittwochnachmittag in Unterhaching entgegenkam, sofort aufgefallen. Dem Mann am Steuer war deutlich anzusehen, dass er unter Drogeneinfluss stand. Deshalb stoppten die Beamten den Wagen.

Der 21-jährige Fahrschüler zeigte nach Angaben der Polizei drogentypisches Verhalten. "Es war dem Fahrschüler anzusehen, dass er unter dem Einfluss berauschender Substanzen stand", sagte ein Polizeisprecher. Dazu zählen beispielsweise extrem geweitete Pupillen oder stark gerötete Augen.

Drogenschnelltest ist positiv

Die Streife überprüfte den 21-Jährigen am Steuer. Sein Fahrlehrer saß neben ihm. Ob der etwas vom Drogenkonsum seines Schützlings wusste, ist nicht bekannt. Der erste Verdacht der Polizisten bestätigte sich jedenfalls. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Der Fahrschüler gab auch zu, dass er gekifft hatte. Er habe Cannabis genommen, gestand der Fahrschüler laut Polizei. Allerdings habe ihm der Arzt Cannabis verschrieben. Er sei Patient und habe auch ein entsprechendes Rezept. Er habe jedoch mehr konsumiert als ärztlich verordnet.

Bekifft am Steuer ist riskant

Das macht den Fall juristisch kompliziert. Wie bei Alkohol gibt es Grenzwerte. In Deutschland gilt seit Sommer 2024 für das Führen von Kraftfahrzeugen ein gesetzlicher THC-Grenzwert von 3,5 Nanogramm (ng) Tetrahydrocannabinol (THC) je Milliliter Blutserum.

Spezielle Regelung für Cannabis-Patienten

Für Fahrschüler gibt es eine spezielle Regelung: Auch während der Ausbildung dürfen Patientinnen und Patienten mit einem gültigen ärztlichen Rezept für medizinisches Cannabis grundsätzlich am Straßenverkehr teilnehmen, erklärt der Polizeisprecher. Allerdings dürfe die "Fahrtüchtigkeit dadurch nicht beeinträchtigt sein." Laut den kontrollierenden Polizeibeamten war aber genau das der Fall. Wie viel THC der Fahrschüler bei der Kontrolle im Blut hat, muss erst noch ermittelt werden.

Anzeige für Fahrschüler

Die Verkehrspolizisten untersagten die Weiterfahrt des Fahrschülers. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-Jährige wegen einer Ordnungswidrigkeit bezüglich des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Einfluss von Betäubungsmitteln angezeigt, so der Polizeisprecher. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Welche Auswirkungen der Vorfall auf die weitere Fahrschulausbildung des 21-Jährigen hat, ist noch nicht geklärt.