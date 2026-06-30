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Landkreis Fürstenfeldbruck: Rollstuhlfahrer erleidet tödliche Verbrennungen

Der Bewohner eines Pflegeheims raucht offenbar draußen eine Zigarette. Plötzlich fängt der Senior in seinem Rollstuhl Feuer. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.
AZ/dpa |
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Mitarbeiter entdeckten den 87-Jährigen im Rollstuhl, der Feuer gefangen hatte. (Symbolbild)
Mitarbeiter entdeckten den 87-Jährigen im Rollstuhl, der Feuer gefangen hatte. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa

Ein 87-jähriger Bewohner eines Pflegeheims in Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) hat in seinem Rollstuhl Feuer gefangen und ist an seinen Verbrennungen gestorben. 

Rauchender Rollstuhlfahrer erleidet tödliche Verbrennungen

Der Mann habe vermutlich eine Zigarette geraucht, und dabei habe seine Kleidung Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Löschmaßnahmen mit einem Feuerlöscher konnten ihn nicht mehr retten. Es gebe keine Hinweise auf ein Gewaltdelikt. 

Am Sonntag (28. Juni) gegen 14 Uhr hatte in dem Pflegeheim im Ortsteil Graßlfing die Brandmeldeanlage ausgelöst. Mitarbeiter entdeckten im Außenbereich den 87-jährigen Bewohner im Rollstuhl, der Feuer gefangen hatte.

13 Bewohner seien durch den Rettungsdienst untersucht worden, zwei davon erlitten demnach eine leichte Rauchgasintoxikation, so die Polizei. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt.

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