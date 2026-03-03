Wohnungsbrand in Germering: Feuerwehr findet Toten bei Löscharbeiten

Die Einsatzkräfte bekommen das Feuer in Germering schnell in den Griff, entdecken dann aber eine männliche Leiche. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bei dem Feuer kam ein Mann ums Leben, er konnte nur noch tot geborgen werden. (Symbolbild)

Bei einem Wohnungsbrand in Germering (Landkreis Fürstenfeldbruck) ist ein Mann ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt zur Todesursache und zur Identifizierung der verstorbenen Person.

Feuerwehr verhindert ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen

Das Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Unterpfaffenhofen wurde nach Angaben der Polizei am Sonntag (28. Februar) gegen 21 Uhr über Notruf gemeldet.

Die am Brandort eintreffenden Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Germering und Germering-Unterpfaffenhofen evakuierten das Gebäude und begannen umgehend mit den Löschmaßnahmen – ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen konnte so verhindert werden.

Einsatzkräfte bergen "leblose männliche Person"

"Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer in der Dachgeschosswohnung des Gebäudes ausgebrochen", teilte die Polizei weiter mit. Dort hätten die Einsatzkräfte auch "eine leblose männliche Person" entdeckt, "die nur noch tot geborgen werden konnte".

Alle anderen Bewohner, die sich zur Zeit des Brandes im Gebäude aufhielten, konnten das Haus demnach rechtzeitig unverletzt verlassen. Der entstandene Brandschaden wird vorläufig auf etwa 100.000 Euro geschätzt.