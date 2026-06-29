Landkreis Fürstenfeldbruck: 31-Jähriger geht im Olchinger See unter und stirbt
Ein 31-Jähriger ist in einem Baggersee nahe München untergegangen und gestorben. Der Mann sei am Sonntag im Olchinger See (Landkreis Fürstenfeldbruck) etwa zehn Meter vom Ufer entfernt in Not geraten, teilte die Polizei mit. Zeugen hätten sofort Rettungskräfte der Wasserwacht gerufen, die den Mann aus dem Wasser bargen.
Der 31-Jährige sei wenig später in einem Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Beamten von einem Badeunfall aus. Der Mann habe nicht schwimmen können.
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