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Landkreis Fürstenfeldbruck: 31-Jähriger geht im Olchinger See unter und stirbt

Ein Nichtschwimmer wagt sich am Hitzewochenende weit in den Olchinger See hinein und geht unter. Zeugen rufen sofort Hilfe, doch der Mann überlebt nicht.
AZ/dpa |
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Blick auf den Olchinger See: Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann etwa zehn Meter vom Ufer entfernt unterging. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt.
Blick auf den Olchinger See: Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann etwa zehn Meter vom Ufer entfernt unterging. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt. © IMAGO/Alexander Rochau

Ein 31-Jähriger ist in einem Baggersee nahe München untergegangen und gestorben. Der Mann sei am Sonntag im Olchinger See (Landkreis Fürstenfeldbruck) etwa zehn Meter vom Ufer entfernt in Not geraten, teilte die Polizei mit. Zeugen hätten sofort Rettungskräfte der Wasserwacht gerufen, die den Mann aus dem Wasser bargen.

Der 31-Jährige sei wenig später in einem Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Beamten von einem Badeunfall aus. Der Mann habe nicht schwimmen können.

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