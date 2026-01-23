AZ-Plus

Landkreis Freising: Seniorin verliert nach Schockanruf 125.000 Euro

Eine angebliche Krankenhausmitarbeiterin erzählt einer Seniorin am Telefon stundenlang von der vermeintlichen Krebserkrankung ihrer Tochter. Um sie zu retten, soll die Frau zahlen – was sie auch tut.
Der Betrüger konnte unerkannt flüchten, die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolbild)
Der Betrüger konnte unerkannt flüchten, die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Eine Seniorin aus Eching (Landkreis Freising) hat nach einem sogenannten Schockanruf Gold und Schmuck im Wert von 125.000 Euro an Betrüger verloren.

Betrug per Schockanruf: Seniorin soll das Leben ihrer Tochter retten

Am Telefon habe sich eine Frau als Krankenhausmitarbeiterin ausgegeben und der Seniorin von einer angeblichen schweren Krebserkrankung ihrer Tochter erzählt, teilte die Polizei mit. Um das Leben ihrer Tochter zu retten, sei eine Vorauszahlung der Behandlung von 192.000 Euro nötig. 

Die Betrüger schilderten der Seniorin in einem stundenlangen Telefonat laut Polizei, dass eine neue Art der Chemotherapie in der Schweiz notwendig sei – die von der Krankenkasse aber zu spät erstattet werde. Die Seniorin einigte sich mit den Betrügern letztlich auf die Übergabe von mehreren Schmuckstücken und Gold im Wert von 125.000 Euro. 

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Ein Mann, der sich ebenfalls als Mitarbeiter des Krankenhauses ausgab, holte die Beute bei der Seniorin ab. Als ihr kurze Zeit später Zweifel kamen und sie die Polizei verständigte, war der Verdächtige verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise und ermittelt.

Die Beamten rieten in diesem Zusammenhang erneut dazu, bei Telefonaten mit Unbekannten aufzulegen, wenn diese Druck aufbauen wollen.

4 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Witwe Bolte am 23.01.2026 14:55 Uhr / Bewertung:

    Stundenlanges Telefonat.... warum macht man da mit?
    Immer wieder erstaunt, welche Vermögenswerte Seniorinnen daheim haben, obwohl ständig über Altersarmut gejammert haben.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Frale am 23.01.2026 15:22 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Witwe Bolte

    Schon mal was von Demenz gehört ?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Himbeer-Toni am 23.01.2026 16:08 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Frale

    Richtig. Zudem auf der Bank kassiert das Geld die Krake Staat,
    wenn Sie mal pflegebedürftig oder ins Altersheim müssen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
