Landkreis Freising: Senior will Baum fällen und wird tödlich verletzt
Bei Waldarbeiten in Oberbayern ist ein über 90-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der Senior bei Zolling (Landkreis Freising) am Montag tödliche Verletzungen.
Mann erliegt im Krankenhaus seinen Verletzungen
Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler wollte der Mann in seinem Waldstück einen Baum fällen. Beim Absägen fügte ihm vermutlich ein unter Spannung stehender Ast die Verletzungen zu.
Als der Mann am Abend nicht nach Hause zurückkehrte, schlug seine Ehefrau Alarm. Ein Angehöriger machte sich auf die Suche und fand den Schwerverletzten im Wald neben dem umgesägten Baum. Rettungskräfte bargen und flogen ihn per Hubschrauber in ein Krankenhaus, wo er wenig später starb.
Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache übernommen.
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