Landkreis Freising: Mann würgt Partnerin mit Kabel – Haftbefehl

Das 24-jährige Frau liegt im Krankenhaus, gegen ihren gleichaltriger Lebensgefährte erging Haftbefehl wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag.

Hallbergmoos - Bei einem mutmaßlich gewalttätigen Übergriff durch ihren Lebensgefährten ist eine 24-jährige Frau in Hallbergmoos (Landkreis Freising) verletzt worden.

Getrennt lebendes Paar liefert sich gewalttätige Auseinandersetzung

Wie die Polizei weiter berichtet, wurde der gleichaltrige Tatverdächtige festgenommen und kam wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Anwohner hatten am Dienstagvormittag gegen 9.15 Uhr wegen eines lautstarken Streits die Polizei alarmiert. Als die Streife eintraf, stellten die Beamten eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen dem getrennt lebenden Paar fest.

Mann würgt Frau mit Kabel und bedroht sie mit Messer

Nach Angaben der Polizei besuchte der Mann seine Partnerin würgte sie nach einem kurzen Gespräch mit den Händen und einem Kabel.

Zudem habe er sie mehrfach ins Gesicht geschlagen und und mit einem Messer bedroht. Die Frau konnte sich losreißen und bei einem Nachbarn in Sicherheit bringen. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort und brachte sie in ein Krankenhaus.

Nach Angriff auf Partnerin: 24-Jähriger in U-Haft

Die Polizei nahm den Mann vor Ort fest. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Landshut beantragte noch am Dienstag einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Der zuständige Richter setzte den Haftbefehl am Mittwoch in Kraft, und der 24-Jährige wurde an eine Haftanstalt überstellt.