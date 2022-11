Landkreis Freising: Mann schlägt mit Hammer auf Kopf seines Schwagers ein – Haftbefehl!

Die Kriminalpolizei hat den 41-Jährigen in einem Landshuter Hotel festgenommen. Es erging Haftbefehl wegen des Verdachts auf versuchten Mord.

Moosburg an der Isar - Die ersten Ermittlungen und die umfangreiche Fahndung der Kriminalpolizei Erding haben einen schnellen Erfolg gebracht: Am Freitagabend nahmen die Beamten in einem Hotel in Landshut einen Mann fest.

Aus Kanada angereist: Mann will in Moosburg familiäre Angelegenheiten klären

Der 41-Jährige steht im Verdacht, seinen Schwager lebensgefährlich verletzt zu haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der in Kanada lebende Mann nach Deutschland eingereist, um mit seinem Schwager familiäre Angelegenheiten zu klären und suchte sein späteres Opfer am vergangenen Freitag gegen 6 Uhr morgens in Moosburg an der Isar (Landkreis Freising) auf.

41-Jähriger schlägt mit Hammer auf Kopf seines Schwagers ein

"Vor dem Wohnanwesen des Geschädigten passte der Tatverdächtige seinen 53-jährigen Verwandten ab und schlug mit einem mitgeführten Hammer auf dessen Kopf ein", teilte die Polizei weiter mit. Als Passanten aufmerksam geworden seien, habe der Mann mit einem Mietwagen die Flucht ergriffen. Das Opfer erlitt "potenziell lebensgefährliche Kopfverletzungen" und kam ins Krankenhaus.

Tatverdächtiger nach Angriff auf seinen Schwager in Untersuchungshaft

Die sachleitende Staatsanwaltschaft Landshut beantragte einen Haftbefehl wegen des Verdachts auf versuchten Mord, der zuständige Richter setzte diesen in Kraft, und der Tatverdächtige wurde an eine Haftanstalt überstellt.